У ДРРП оновили форми рішень та внесено зміни до процесу відкликання заяв

ДП «НАІС» оновило друковані форми всіх рішень державного реєстратора в частині доповнення їх змісту інформацією щодо можливості оскарження рішень у сфері державної реєстрації прав до Мін’юсту, його територіальних органів або до суду.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У межах зазначеного оновлення, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 04.08.2025 № 2117/5 «Про затвердження Словника типів документів, Словника типів заяв, Словника типів рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно» було реалізовано наступне:

оновлено друковані форми всіх рішень державного реєстратора в частині доповнення їх змісту інформацією щодо можливості оскарження рішень у сфері державної реєстрації прав до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду;

у «Рішення про залишення заяви без руху» додано підставу «інше» з обов’язковим заповненням «доповнення до підстави»;

закрито «Рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням»;

внесено зміни до процесу відкликання заяви, а саме:

щоб відкликати заяву необхідно у вкладці «Виконати дію» заяви, що відкликається обрати операцію «Відкликати» (Рисунок 1), зазначити номер заяви-підстави (Заяви про відкликання заяви), перевірити внесений номер на наявність у ДРРП та, у разі успішної його перевірки, натиснувши кнопку «Відкликати» (Рисунок 2) – перевести заяву у стан «Відкликано».

