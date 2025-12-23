  1. В Україні

У ДРРП оновили форми рішень та внесено зміни до процесу відкликання заяв

10:00, 23 грудня 2025
ДП «НАІС» оновило друковані форми всіх рішень державного реєстратора в частині доповнення їх змісту інформацією щодо можливості оскарження рішень у сфері державної реєстрації прав до Мін’юсту, його територіальних органів або до суду.
Фото: ngl.media
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У межах зазначеного оновлення, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 04.08.2025 № 2117/5 «Про затвердження Словника типів документів, Словника типів заяв, Словника типів рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно» було реалізовано наступне:

  • оновлено друковані форми всіх рішень державного реєстратора в частині доповнення їх змісту інформацією щодо можливості оскарження рішень у сфері державної реєстрації прав до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду;
  • у «Рішення про залишення заяви без руху» додано підставу «інше» з обов’язковим заповненням «доповнення до підстави»;
  • закрито «Рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням»;
  • внесено зміни до процесу відкликання заяви, а саме:

щоб відкликати заяву необхідно у вкладці «Виконати дію» заяви, що відкликається обрати операцію «Відкликати» (Рисунок 1), зазначити номер заяви-підстави (Заяви про відкликання заяви), перевірити внесений номер на наявність у ДРРП та, у разі успішної його перевірки, натиснувши кнопку «Відкликати» (Рисунок 2) – перевести заяву у стан «Відкликано».

  

