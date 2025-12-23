  1. В Украине

В ГРВП обновили формы решений и внесены изменения в процесс отзыва заявлений

10:00, 23 декабря 2025
ГП «НАИС» обновило печатные формы всех решений государственного регистратора в части дополнения их содержания информацией о возможности обжалования решений в сфере государственной регистрации прав в Минюст, его территориальные органы или в суд.
Фото: ngl.media
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В рамках указанного обновления, во исполнение приказа Министерства юстиции Украины от 04.08.2025 № 2117/5 «Об утверждении Словаря типов документов, Словаря типов заявлений, Словаря типов решений государственного регистратора прав на недвижимое имущество», было реализовано следующее:

  • обновлены печатные формы всех решений государственного регистратора в части дополнения их содержания информацией о возможности обжалования решений в сфере государственной регистрации прав в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы или в суд;
  • в «Решение об оставлении заявления без движения» добавлено основание «иное» с обязательным заполнением поля «дополнение к основанию»;
  • закрыто «Решение об оставлении заявления без рассмотрения в связи с ее отзывом»;
  • внесены изменения в процесс отзыва заявления, а именно:

для отзыва заявления необходимо во вкладке «Выполнить действие» отзываемого заявления выбрать операцию «Отозвать» (Рисунок 1), указать номер заявления-основания (Заявления об отзыве заявления), проверить введенный номер на наличие в ГРВП и, в случае успешной проверки, нажав кнопку «Отозвать» (Рисунок 2), перевести заявление в состояние «Отозвано».

суд минюст

