З Польщі за тиждень примусово депортували 24 громадян України

Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом 15-21 грудня на підставі рішення про зобов'язання повернутися.

Польща протягом тижня примусово депортувала зі своєї території 24 громадян України. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За даними польських прикордонників, у період із 15 грудня майже 180 іноземців залишили країну на підставі рішень про зобов’язання до повернення. Частина з них виїхала добровільно, інші — були депортовані примусово.

Найчастіше добровільні зобов’язання щодо повернення виконували громадяни Білорусі (27 осіб), Молдови (21) та Грузії (19). Примусово депортовано було громадян України — 24 особи, 16 громадян Грузії та 5 громадян Колумбії.

У Прикордонній службі зазначили, що серед депортованих були іноземці, які мали судимості або притягувалися до відповідальності за тяжкі правопорушення.

Польська сторона наголошує, що заходи з видворення іноземців застосовуються у межах чинного законодавства у разі порушення ними міграційних правил або вчинення кримінальних правопорушень.

