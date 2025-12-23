  1. В Україні

З Польщі за тиждень примусово депортували 24 громадян України

09:42, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом 15-21 грудня на підставі рішення про зобов'язання повернутися.
З Польщі за тиждень примусово депортували 24 громадян України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща протягом тижня примусово депортувала зі своєї території 24 громадян України. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За даними польських прикордонників, у період із 15 грудня майже 180 іноземців залишили країну на підставі рішень про зобов’язання до повернення. Частина з них виїхала добровільно, інші — були депортовані примусово.

Найчастіше добровільні зобов’язання щодо повернення виконували громадяни Білорусі (27 осіб), Молдови (21) та Грузії (19). Примусово депортовано було громадян України — 24 особи, 16 громадян Грузії та 5 громадян Колумбії.

У Прикордонній службі зазначили, що серед депортованих були іноземці, які мали судимості або притягувалися до відповідальності за тяжкі правопорушення.

Польська сторона наголошує, що заходи з видворення іноземців застосовуються у межах чинного законодавства у разі порушення ними міграційних правил або вчинення кримінальних правопорушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна депортація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової

Серед звільнених — судді з Закарпаття, Кіровоградщини та Києва.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]