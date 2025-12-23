Из Польши за неделю принудительно депортировали 24 граждан Украины

Около 180 иностранцев покинули Польшу в течение 15-21 декабря на основании решения об обязательстве вернуться.

Польша в течение недели принудительно депортировала со своей территории 24 граждан Украины. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

По данным польских пограничников, в период с 15 декабря почти 180 иностранцев покинули страну на основании решений об обязательстве к возвращению. Часть из них выехала добровольно, другие были депортированы принудительно.

Чаще всего добровольные обязательства о возвращении выполняли граждане Беларуси (27 человек), Молдовы (21) и Грузии (19). Принудительно депортированы были граждане Украины — 24 человека, 16 граждан Грузии и 5 граждан Колумбии.

В Пограничной службе отметили, что среди депортированных были иностранцы, имевшие судимости или привлекавшиеся к ответственности за тяжкие правонарушения.

Польская сторона подчеркивает, что меры по выдворению иностранцев применяются в рамках действующего законодательства в случае нарушения ими миграционных правил или совершения уголовных правонарушений.

