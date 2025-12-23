  1. У світі
З 1 січня 2026 року в Угорщині запровадять нові правила міжнародного вантажного транзитного руху

11:30, 23 грудня 2025
Вантажний автотранспорт зможе пересуватися переважно автострадами та автомобільними дорогами і лише на найкоротшій відстані до свого пункту призначення з’їжджати з них
З 1 січня 2026 року в Угорщині запровадять нові правила міжнародного вантажного транзитного руху
Фото: police.hu
З 1 січня 2026 року міжнародний вантажний транзитний рух, який не має угорського пункту призначення, але проходить через територію Угорщини, може проїжджати країну, користуючись тільки визначеною частиною угорської мережі доріг, призначеної для транзитного вантажного автомобільного руху. Про це повідомило Посольство України в Угорщині.

«Елементи транзитної мережі та умови руху будуть доступні на Національному пункті доступу, який функціонує під управлінням неприбуткового закритого акціонерного товариства «Угорська дорожня служба».

Вантажний автотранспорт зможе пересуватися переважно автострадами та автомобільними дорогами і лише на найкоротшій відстані до свого пункту призначення з’їжджати з них. На дорогах нижчої категорії в низці місць буде запроваджено обмеження руху вантажного автотранспорту. Таким чином, міжнародний вантажний автотранспорт, що має пункт призначення в Угорщині, також може зіткнутися з новими обмеженнями з 1 січня 2026 року», - йдеться у заяві.

Також там додали, що у ЗАТ «Угорська дорожня служба» підготували інтерактивну карту, що містить інформацію про дорожні знаки, які обмежують рух вантажного автотранспорту, а також про загальнодержавні дороги, на яких діють такі обмеження.  

Угорщина автомобіль

