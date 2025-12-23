С 1 января 2026 года в Венгрии введут новые правила международного грузового транзитного движения

Грузовой автотранспорт сможет передвигаться преимущественно по автомагистралям и автомобильным дорогам и лишь на кратчайшем расстоянии к своему пункту назначения съезжать с них.

Фото: police.hu

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года международное грузовое транзитное движение, не имеющее пункта назначения в Венгрии, но проходящее через территорию страны, сможет осуществляться только с использованием определенной части венгерской дорожной сети, предназначенной для транзитного грузового автомобильного движения. Об этом сообщило Посольство Украины в Венгрии.

«Элементы транзитной сети и условия движения будут доступны на Национальном пункте доступа, который функционирует под управлением неприбыльного закрытого акционерного общества «Венгерская дорожная служба».

Грузовой автотранспорт сможет передвигаться преимущественно по автомагистралям и автомобильным дорогам и лишь на кратчайшем расстоянии к своему пункту назначения съезжать с них. На дорогах более низкой категории в ряде мест будут введены ограничения движения грузового автотранспорта. Таким образом, международный грузовой автотранспорт, имеющий пункт назначения в Венгрии, также может столкнуться с новыми ограничениями с 1 января 2026 года», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что в ЗАО «Венгерская дорожная служба» подготовили интерактивную карту, содержащую информацию о дорожных знаках, ограничивающих движение грузового автотранспорта, а также о дорогах общегосударственного значения, на которых действуют такие ограничения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.