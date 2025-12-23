Автоматизовану систему виконавчого провадження оновили — що змінилося

Запроваджено механізм, що дозволяє виконавцям отримувати дані з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери щодо фізичних осіб-боржників, які належать до категорії ВПО.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

В рамках поточного оновлення реалізовано інформаційний обмін із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

«Запроваджено механізм, що дозволяє виконавцям отримувати дані з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери щодо фізичних осіб-боржників, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб, зокрема: фактичне місце проживання, адреса, за якою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції», - йдеться у заяві.

Також додано можливість реєстрації нової виконавчої дії — зупинення виконавчого провадження для тимчасового приватного виконавця.

Крім того, впроваджено низку інших покращень та виправлено помилки в роботі АСВП, що спрямовано на оптимізацію процесів та підвищення зручності для користувачів.

