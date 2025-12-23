Автоматизированную систему исполнительного производства обновили — что изменилось

Внедрен механизм, позволяющий исполнителям получать данные из Единой информационной системы социальной сферы относительно физических лиц-должников, относящихся к категории ВПЛ.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

В рамках текущего обновления реализован информационный обмен с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

«Внедрен механизм, позволяющий исполнителям получать данные из Единой информационной системы социальной сферы относительно физических лиц-должников, относящихся к категории внутренне перемещенных лиц, в частности: фактическое место проживания, адрес, по которому может вестись официальная переписка или вручение официальной корреспонденции», — говорится в заявлении.

Также добавлена возможность регистрации нового исполнительного действия — приостановления исполнительного производства для временного частного исполнителя.

Кроме того, внедрен ряд других улучшений и исправлены ошибки в работе АСИП, что направлено на оптимизацию процессов и повышение удобства для пользователей.

