  1. Суд инфо

Автоматизированную систему исполнительного производства обновили — что изменилось

09:12, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внедрен механизм, позволяющий исполнителям получать данные из Единой информационной системы социальной сферы относительно физических лиц-должников, относящихся к категории ВПЛ.
Автоматизированную систему исполнительного производства обновили — что изменилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

В рамках текущего обновления реализован информационный обмен с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

«Внедрен механизм, позволяющий исполнителям получать данные из Единой информационной системы социальной сферы относительно физических лиц-должников, относящихся к категории внутренне перемещенных лиц, в частности: фактическое место проживания, адрес, по которому может вестись официальная переписка или вручение официальной корреспонденции», — говорится в заявлении.

Также добавлена возможность регистрации нового исполнительного действия — приостановления исполнительного производства для временного частного исполнителя.

Кроме того, внедрен ряд других улучшений и исправлены ошибки в работе АСИП, что направлено на оптимизацию процессов и повышение удобства для пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

частный исполнитель госисполнитель АСИП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]