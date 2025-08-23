Практика судов
Во Львове на высоте 294 метра пограничники создали «живой» флаг, видео

20:59, 23 августа 2025
Пограничники на горе Баба Род провели символическую акцию, создав «живой» флаг Украины.
Во Львове на высоте 294 метра пограничники создали «живой» флаг, видео
Во Львове ко Дню Государственного флага Украины военнослужащие 7-го Карпатского пограничного отряда на вершине горы Баба Род провели символическую акцию, создав «живой» флаг. 

Отмечается, что участники акции стали в формации флага, подчеркнув, что сине-желтое знамя - это не только государственный символ, но и живая история и сила духа украинцев, объединяющая поколение.

"Наш флаг – символ свободы, единства и несгибаемости. Пограничники – первая линия его защиты", - отметил заместитель начальника 7 пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению полковник Сергей Шаповал.

Гора на высоте 294 метра, знаковое место, откуда открывается панорамный вид на Львов.

Львов День Государственного Флага Украины

