У Львові на висоті 294 метри прикордонники створили «живий» прапор, відео

Прикордонники на горі Баба Род провели символічну акцію, створивши «живий» прапор України.

У Львові до Дня Державного прапора України військовослужбовці 7-го Карпатського прикордонного загону на вершині гори Баба Род провели символічну акцію, створивши «живий» прапор.

Зазначається, що учасники акції стали у формації прапора, підкресливши, що синьо-жовтий стяг - це не лише державний символ, а й жива історія та сила духу українців, яка об’єднує покоління.

"Наш прапор - символ свободи, єдності та незламності. Прикордонники - перша лінія його захисту", - зазначив заступник начальника 7 прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення полковник Сергій Шаповал.

Гора на висоті 294 метри, є знаковим місцем, звідки відкривається панорамний вид на Львів.

