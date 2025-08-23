Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

Фото: GettyImagеs

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чоловікам, які виїхали за кордон без дозволу відповідних органів влади, або з документами, які містять недостовірні відомості, а також тим, хто перевищив строк перебування за кордоном, зможе загрожувати кримінальна відповідальність. Відповідний законопроект 13673 зареєстрував у Верховній Раді Кабмін.

У законі про правовий режим воєнного стану уряд пропонує передбачити, що призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення встановленого законодавством строку перебування за межами України в умовах воєнного стану несуть передбачену законом відповідальність.

Ключова зміна стосується уведення до Кримінального кодексу нової ч. 4 стаття 332-2, яка передбачатиме відповідальність за перетин кордону з «неправильними документами», та нової статті 337-1, яка вводить «кримінал» за порушення строку перебування за кордоном.

У КПК пропонується, аби стосовно таких осіб могло здійснюватися спеціальне досудове розслідування, або розслідування in absentia (за відсутності), — це процедура, яка застосовується, коли підозрюваний або обвинувачений перебуває в розшуку. Це означає, що слідчі дії та судовий процес можуть проводитися без фізичної присутності людини.

Так, пропонується карати штрафом до 170 тисяч грн або позбавленням волі на 3 роки осіб за перетинання або спробу перетинання державного кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом поза пунктами пропуску або ж в пунктах пропуску:

без відповідних документів

або з використанням підробленого документа

чи такого, що містить недостовірні відомості про особу

чи без дозволу відповідних органів влади.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом 3-х місяців з моменту перетинання кордону повернулась на територію України та до повідомлення їй про підозру добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу.

Нова стаття 337-1 буде передбачати саме кримінальну відповідальність за порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України.

А саме, умисне порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану – буде каратися штрафом до 51 000 грн або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Разом з тим, пропонується встановити, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом місяця з моменту завершення встановленого строку перебування за межами України повернулась та до повідомлення їй про підозру добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу.

У примітці пропонується визначити, що не є злочином і не тягне за собою кримінальної відповідальності недотримання встановленого законодавством строку перебування за межами України в разі його закінчення після припинення або скасування воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в пояснювальній записці зазначає, що різко зросла кількість спроб незаконного перетинання державного кордону військовозобов’язаними громадянами України (призовниками, резервістами) чоловічої статі віком від 18 до 60 років, ухиляючись при цьому від призову на військову службу під час мобілізації.

Тільки за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року українськими прикордонниками виявлено та затримано майже 43 тис. військовозобов’язаних чоловіків (призовників, резервістів) вікової категорії 18–60 років, зокрема 83% з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску (на так званому «зеленому кордоні»). Крім того, понад 4 тис. осіб виявлено під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску з фіктивними документами, що надають право для перетинання державного кордону в умовах воєнного стану.

Натепер військовозобов’язані (призовники, резервісти) за незаконне перетинання державного кордону можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 204-1 КУпАП, проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується.

Якщо у 2021 році прикордонниками зафіксовано трохи більше 3 тис. незаконних перетинань, то у 2022 році таких правопорушень стало більше, ніж удвічі, у 2023 році їх майже 10 тис., у 2024 році їх понад 20 тисяч, а в першому кварталі поточного року затримано майже 4 678 осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Чинна на сьогодні редакція статті 332-2 КК, що також передбачає відповідальність за незаконне перетинання, але для специфічних суб’єктів правопорушення або ж за обов’язкової наявності мети кримінального правопорушення – заподіяння шкоди інтересам держави.

При цьому законопроект передбачає можливість звільнення від відповідальності за незаконне перетинання чи порушення строку перебування за кордоном громадянами України, які у визначений строк повернуться на Батьківщину та добровільно звернуться до правоохоронних органів із заявою про вчинене ними кримінальне правопорушення.

Запровадження зазначеного виду відповідальності, що пов’язана з перебуванням особи, яка вчинила злочин, за межами України, потребує певного коригування ч. 2 статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу щодо здійснення спеціального досудового розслідування, що також спонукатиме до добровільного повернення осіб в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності, зазначає очільник МВС.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.