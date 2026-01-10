Зернова схема на понад 800 тисяч грн — викрили ексдиректора держпідприємства

Внаслідок дій колишнього директора державному підприємству завдано збитків на понад 800 000 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору державного аграрного підприємства в незаконному заволодінні коштами підприємства на користь приватної фірми.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, на початку серпня 2022 року державне підприємство передало на зберігання приватному суб’єкту господарювання 1370 тонн озимої пшениці.

У жовтні того ж року зерно було продано іншому підприємцю. Це офіційно підтверджено актом із підписами всіх трьох сторін — постачальника, покупця та зберігача.

У прокуратурі зазначають, що попри це, наприкінці 2024 року зберігач звернувся до суду з позовом про нібито несплату державним підприємством послуг зі зберігання зерна на суму понад 1 млн грн. Реальний же розмір заборгованості становив близько 200 тис. грн.

У свою чергу, колишній директор, достовірно знаючи про відсутність підстав для таких вимог, визнав зазначений позов та діючи від імені державного підприємства, уклав мирову угоду щодо сплати «боргу».

«У результаті з рахунку держпідприємства на користь приватної фірми було перераховано 1 млн грн за зберігання зерна, яке на той момент уже тривалий час не належало такому підприємству.

Таким чином, внаслідок дій ексдиректора державному підприємству завдано збитків на понад 800 тис грн», - додали у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.