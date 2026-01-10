  1. В Украине

Зерновая схема на более чем 800 тысяч грн — разоблачили экс-директора госпредприятия

08:12, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате действий бывшего директора государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 800 000 гривен.
Зерновая схема на более чем 800 тысяч грн — разоблачили экс-директора госпредприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору государственного аграрного предприятия в незаконном завладении средствами предприятия в пользу частной фирмы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в начале августа 2022 года государственное предприятие передало на хранение частному субъекту хозяйствования 1370 тонн озимой пшеницы.

В октябре того же года зерно было продано другому предпринимателю. Это официально подтверждено актом с подписями всех трех сторон — поставщика, покупателя и хранителя.

В прокуратуре отмечают, что, несмотря на это, в конце 2024 года хранитель обратился в суд с иском о якобы неуплате государственным предприятием услуг по хранению зерна на сумму более 1 млн грн. Реальный же размер задолженности составлял около 200 тыс. грн.

В свою очередь бывший директор, достоверно зная об отсутствии оснований для таких требований, признал указанный иск и, действуя от имени государственного предприятия, заключил мировое соглашение об уплате «долга».

«В результате с счета госпредприятия в пользу частной фирмы было перечислено 1 млн грн за хранение зерна, которое на тот момент уже длительное время не принадлежало этому предприятию.

Таким образом, вследствие действий экс-директора государственному предприятию причинен ущерб на сумму более 800 тыс. грн», — добавили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура коррупция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]