Зерновая схема на более чем 800 тысяч грн — разоблачили экс-директора госпредприятия

В результате действий бывшего директора государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 800 000 гривен.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору государственного аграрного предприятия в незаконном завладении средствами предприятия в пользу частной фирмы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в начале августа 2022 года государственное предприятие передало на хранение частному субъекту хозяйствования 1370 тонн озимой пшеницы.

В октябре того же года зерно было продано другому предпринимателю. Это официально подтверждено актом с подписями всех трех сторон — поставщика, покупателя и хранителя.

В прокуратуре отмечают, что, несмотря на это, в конце 2024 года хранитель обратился в суд с иском о якобы неуплате государственным предприятием услуг по хранению зерна на сумму более 1 млн грн. Реальный же размер задолженности составлял около 200 тыс. грн.

В свою очередь бывший директор, достоверно зная об отсутствии оснований для таких требований, признал указанный иск и, действуя от имени государственного предприятия, заключил мировое соглашение об уплате «долга».

«В результате с счета госпредприятия в пользу частной фирмы было перечислено 1 млн грн за хранение зерна, которое на тот момент уже длительное время не принадлежало этому предприятию.

Таким образом, вследствие действий экс-директора государственному предприятию причинен ущерб на сумму более 800 тыс. грн», — добавили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.

