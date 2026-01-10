Зерновая схема на более чем 800 тысяч грн — разоблачили экс-директора госпредприятия
Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору государственного аграрного предприятия в незаконном завладении средствами предприятия в пользу частной фирмы.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, в начале августа 2022 года государственное предприятие передало на хранение частному субъекту хозяйствования 1370 тонн озимой пшеницы.
В октябре того же года зерно было продано другому предпринимателю. Это официально подтверждено актом с подписями всех трех сторон — поставщика, покупателя и хранителя.
В прокуратуре отмечают, что, несмотря на это, в конце 2024 года хранитель обратился в суд с иском о якобы неуплате государственным предприятием услуг по хранению зерна на сумму более 1 млн грн. Реальный же размер задолженности составлял около 200 тыс. грн.
В свою очередь бывший директор, достоверно зная об отсутствии оснований для таких требований, признал указанный иск и, действуя от имени государственного предприятия, заключил мировое соглашение об уплате «долга».
«В результате с счета госпредприятия в пользу частной фирмы было перечислено 1 млн грн за хранение зерна, которое на тот момент уже длительное время не принадлежало этому предприятию.
Таким образом, вследствие действий экс-директора государственному предприятию причинен ущерб на сумму более 800 тыс. грн», — добавили в прокуратуре.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.
