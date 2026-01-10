  1. В Україні

«Підтвердіть вік для виплат» – у ЦПД РНБО пенсіонерів попередили про нову шахрайську схему

09:24, 10 січня 2026
Зловмисники прикриваються нібито перевіркою пенсійних даних, але насправді збирають персональну та банківську інформацію.
У мережі зафіксували нову шахрайську схему, спрямовану проти пенсіонерів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За інформацією Центру, зловмисники розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою начебто підтвердити вік для подальшого отримання пенсійних виплат. У таких повідомленнях міститься посилання, за яким пропонують перейти та заповнити анкету з персональними даними.

У Кіберполіції зазначили, що йдеться про шахрайство. Метою таких повідомлень є отримання доступу до конфіденційної інформації. Перехід за посиланням і введення персональних або банківських даних фактично означає їх передачу шахраям. Надалі ці дані можуть бути використані для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та викрадення коштів.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що всі пенсійні виплати, а також порядок їх призначення чи припинення визначаються виключно законами України. Жодні зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в інтернеті або месенджерах.

Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити особисті чи платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряти інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг лише на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України.

поліція шахрай гроші РНБО пенсія

