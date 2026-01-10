«Подтвердите возраст для выплат» – в ЦПД СНБО пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники прикрываются якобы проверкой пенсионных данных, но на самом деле собирают персональную и банковскую информацию.

В сети зафиксировали новую мошенническую схему, направленную против пенсионеров. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По информации Центра, злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для дальнейшего получения пенсионных выплат. В таких сообщениях содержится ссылка, по которой предлагают перейти и заполнить анкету с персональными данными.

В Киберполиции отметили, что речь идет о мошенничестве. Целью таких сообщений является получение доступа к конфиденциальной информации. Переход по ссылке и ввод персональных или банковских данных фактически означает их передачу мошенникам. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и похищения средств.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что все пенсионные выплаты, а также порядок их назначения или прекращения определяются исключительно законами Украины. Никакие изменения не осуществляются через анонимные сообщения в интернете или мессенджерах.

Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверять информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах только на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины.

