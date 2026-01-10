10 січня – яке сьогодні свято та головні події
10 січня у світі відзначають одразу кілька тематичних і міжнародних дат. Серед них — Всесвітній день метро, День скорочення витрат на електроенергію, День дошки візуалізації, День своєрідних людей, День шанування кімнатних рослин та День чорного шоколаду.
Також 10 січня пов’язане з низкою важливих історичних подій:
- У 1901 році відкриття нафтової вишки в Бюмоні (штат Техас) поклало початок техаському нафтовому буму та стало першою масштабною знахідкою нафти у США.
- У 1920 році набрав чинності Версальський договір разом зі статутом Ліги Націй.
- У 1942 році компанія Ford Motor Company розпочала виробництво автомобілів моделі Jeep,
- У 1946-му в Лондоні відбулося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН за участі представників 51 держави.
- Для України дата є знаковою також через події 1992 року: в обіг було введено карбованець як купон Національного банку України, а держава встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
- У 1994 році в Брюсселі країни НАТО ухвалили програму «Партнерство заради миру», до якої Україна приєдналася у 1998 році.
- У 2003 році Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Церковне свято 10 січня пов’язане передусім із вшануванням святителя Григорія Нісського — одного з найглибших філософів серед святих отців. Він походив із відомої християнської родини, був братом Василія Великого та преподобної Макріни, після смерті дружини обрав чернече життя і зазнав переслідувань у часи імператора Валента.
Цього дня також згадують Пратулинських мучеників — 13 християн, страчених у 1793 році за відданість католицькій вірі під час релігійних гонінь на території сучасної Польщі. Окрім того, вшановують преподобного Маркіяна — ченця IV століття, відомого суворим аскетичним життям, духовною мудрістю та, за церковними переказами, чудесами зцілення.
Іменини 10 січня святкують Анатолій, Григорій, Макар, Павло та Петро.
