10 січня – яке сьогодні свято та головні події

10 січня відзначають Всесвітній день метро та День скорочення витрат на електроенергію.

Фото: objectiv.tv

10 січня у світі відзначають одразу кілька тематичних і міжнародних дат. Серед них — Всесвітній день метро, День скорочення витрат на електроенергію, День дошки візуалізації, День своєрідних людей, День шанування кімнатних рослин та День чорного шоколаду.

Також 10 січня пов’язане з низкою важливих історичних подій:

У 1901 році відкриття нафтової вишки в Бюмоні (штат Техас) поклало початок техаському нафтовому буму та стало першою масштабною знахідкою нафти у США.

У 1920 році набрав чинності Версальський договір разом зі статутом Ліги Націй.

У 1942 році компанія Ford Motor Company розпочала виробництво автомобілів моделі Jeep,

У 1946-му в Лондоні відбулося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН за участі представників 51 держави.

Для України дата є знаковою також через події 1992 року: в обіг було введено карбованець як купон Національного банку України, а держава встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.

У 1994 році в Брюсселі країни НАТО ухвалили програму «Партнерство заради миру», до якої Україна приєдналася у 1998 році.

У 2003 році Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Церковне свято 10 січня пов’язане передусім із вшануванням святителя Григорія Нісського — одного з найглибших філософів серед святих отців. Він походив із відомої християнської родини, був братом Василія Великого та преподобної Макріни, після смерті дружини обрав чернече життя і зазнав переслідувань у часи імператора Валента.

Цього дня також згадують Пратулинських мучеників — 13 християн, страчених у 1793 році за відданість католицькій вірі під час релігійних гонінь на території сучасної Польщі. Окрім того, вшановують преподобного Маркіяна — ченця IV століття, відомого суворим аскетичним життям, духовною мудрістю та, за церковними переказами, чудесами зцілення.

Іменини 10 січня святкують Анатолій, Григорій, Макар, Павло та Петро.

