  1. Общество

10 января – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 10 января 2026
10 января отмечают Всемирный день метро и День сокращения расходов на электроэнергию.
Фото: objectiv.tv
10 января в мире отмечают сразу несколько тематических и международных дат. Среди них – Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию, День доски визуализации, День своеобразных людей, День почитания комнатных растений и День черного шоколада.

Также 10 января связано с рядом важных исторических событий:

  • В 1901 году открытие нефтяной вышки в Бюмоне (штат Техас) положило начало техасскому нефтяному буму и стало первой масштабной находкой нефти в США.
  • В 1920 году вступил в силу Версальский договор вместе с уставом Лиги Наций.
  • В 1942 году компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep,
  • В 1946-м в Лондоне состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН с участием представителей 51 государства.
  • Для Украины дата является знаковой также из-за событий 1992 года: в обращение был введен карбованец как купон Национального банка Украины, а государство установило дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией.
  • В 1994 году в Брюсселе страны НАТО приняли программу «Партнерство ради мира», к которой Украина присоединилась в 1998 году.
  • В 2003 году Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Церковный праздник 10 января связан прежде всего с чествованием святителя Григория Нисского — одного из самых глубоких философов среди святых отцов. Он происходил из известной христианской семьи, был братом Василия Великого и преподобной Макрины, после смерти жены избрал монашескую жизнь и подвергся преследованиям во времена императора Валента.

В этот день также вспоминают Пратулинских мучеников — 13 христиан, казненных в 1793 году за верность католической вере во время религиозных гонений на территории современной Польши. Кроме того, почитают преподобного Маркиана — монаха IV века, известного строгой аскетической жизнью, духовной мудростью и, по церковным преданиям, чудесами исцеления.

Именины 10 января празднуют Анатолий, Григорий, Макар, Павел и Петр.

какой сегодня праздник

