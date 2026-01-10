Для ВПО змінився граничний розмір доходу для надання допомоги – ПФУ озвучив суми

Внутрішньо переміщені особи отримують підтримку на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний дохід на одного отримувача не перевищує 10 380 грн.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати допомогу на проживання на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї протягом останніх трьох місяців не перевищує чотири розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», пояснили в ПФУ.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Відповідно, допомога на проживання продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 грн (2 595 грн × 4).

Без урахування доходу сім’ї допомога на проживання ВПО продовжується для:

отримувачів пенсії розміром до 10 380 грн;

осіб з інвалідністю I та II групи;

дітей з інвалідністю до 18 років;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа до 23 років;

батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів (піклувальників).

