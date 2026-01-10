Для ВПЛ изменился предельный размер дохода для предоставления помощи – ПФУ озвучил суммы

Внутренне перемещенные лица получают поддержку на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного получателя не превышает 10 380 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать помощь на проживание на следующий шестимесячный период, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье в течение последних трех месяцев не превышает четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Порядок определен постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам», пояснили в ПФУ.

По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Соответственно, пособие на проживание продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 грн (2 595 грн × 4).

Без учета дохода семьи пособие на проживание ВПЛ продолжается для:

получателей пенсии в размере до 10 380 грн;

лиц с инвалидностью I и II группы;

детей с инвалидностью до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа до 23 лет;

родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов (попечителей).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.