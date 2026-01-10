  1. В Украине

Для ВПЛ изменился предельный размер дохода для предоставления помощи – ПФУ озвучил суммы

10:53, 10 января 2026
Внутренне перемещенные лица получают поддержку на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного получателя не превышает 10 380 грн.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать помощь на проживание на следующий шестимесячный период, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье в течение последних трех месяцев не превышает четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Порядок определен постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам», пояснили в ПФУ.

По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Соответственно, пособие на проживание продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 грн (2 595 грн × 4).

Без учета дохода семьи пособие на проживание ВПЛ продолжается для:

  • получателей пенсии в размере до 10 380 грн;
  • лиц с инвалидностью I и II группы;
  • детей с инвалидностью до 18 лет;
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа до 23 лет;
  • родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов (попечителей).

