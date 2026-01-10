Російський удар «Орєшніком» по Львівщині спосіб залякати Захід щодо розгортання іноземних військ — звіт ISW

Аналітики вважають атаку частиною російського «бряцання ядерною зброєю» на тлі домовленостей «коаліції охочих».

Фото: Reuters

Росія 9 січня завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», щоб залякати західні країни та стримати можливе розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару «Орєшніком», аби продемонструвати Заходу свої «можливості». В ISW розцінюють цю атаку як частину російського «бряцання ядерною зброєю», спрямованого на залякування західних держав з метою недопущення розгортання їхніх військ в Україні.

В Інституті нагадали, що країни так званої «коаліції охочих» під час зустрічі у Парижі 6 січня погодили відправку своїх військових після припинення вогню в межах гарантій безпеки для України.

Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки є «неприйнятними» для Росії, а іноземні війська, за його твердженнями, будуть «законними цілями» для російських окупантів.

Аналітики ISW підкреслюють, що застосування «Орєшніка», який може нести ядерну боєголовку, для удару по Львівській області є прямою погрозою «коаліції охочих» і спробою стримати розгортання іноземних військ, яке, ймовірно, могло б відбутися на заході України.

Також в Інституті нагадали, що вперше Путін застосував «Орєшнік» проти України у листопаді 2024 року у відповідь на удари ЗСУ ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Кремль так само намагався залякати Захід і стримати подальшу військову допомогу Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила «Орєшніком» показово близько до кордонів ЄС.

