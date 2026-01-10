  1. В Украине
Российский удар «Орешником» по Львовской области — способ запугать Запад в отношении развертывания иностранных войск — отчет ISW

10:17, 10 января 2026
Аналитики считают атаку частью российского «бряцания ядерным оружием» на фоне договоренностей «коалиции желающих».
Фото: Reuters
Россия 9 января нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности «Орешник», чтобы запугать западные страны и сдержать возможное развертывание иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара «Орешником», чтобы продемонстрировать Западу свои «возможности». В ISW расценивают эту атаку как часть российского «бряцания ядерным оружием», направленного на запугивание западных государств с целью недопущения развертывания их войск в Украине.

В Институте напомнили, что страны так называемой «коалиции желающих» во время встречи в Париже 6 января согласовали отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины.

В то же время Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности являются «неприемлемыми» для России, а иностранные войска, по его утверждениям, будут «законными целями» для российских оккупантов.

Аналитики ISW подчеркивают, что применение «Орешника», который может нести ядерную боеголовку, для удара по Львовской области является прямой угрозой «коалиции желающих» и попыткой сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, могло бы произойти на западе Украины.

Также в Институте напомнили, что впервые Путин применил «Орешник» против Украины в ноябре 2024 года в ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль так же пытался запугать Запад и сдержать дальнейшую военную помощь Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ударила «Орешниковым» показательно близко к границам ЕС.

россия Европа военные Украина обстрел

