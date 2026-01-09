  1. В Украине

Россия ударила «Орешником» демонстративно близко к границам ЕС, — Зеленский

20:21, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский отметил, что удар «Орешником» по Львовской области — это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.
Россия ударила «Орешником» демонстративно близко к границам ЕС, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар «Орешником» по Львовской области является показательным, поскольку он был нанесен вблизи границ Европейского союза. Об этом он сказал в вечернем обращении 9 января.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Снова был “Орешник” — теперь против Львовщины. Это вновь было демонстративно близко к границам Европейского союза, а это — если смотреть с точки зрения применения баллистики средней дальности — одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Всем стоит понимать одинаково и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не защитишься», — сказал Зеленский.

Он добавил, что должна существовать система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная.

«Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать их столицу, если Путину что-то взбредет в голову», — добавил Президент.

Напомним, Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]