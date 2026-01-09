Россия ударила «Орешником» демонстративно близко к границам ЕС, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что удар «Орешником» по Львовской области — это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар «Орешником» по Львовской области является показательным, поскольку он был нанесен вблизи границ Европейского союза. Об этом он сказал в вечернем обращении 9 января.

«Снова был “Орешник” — теперь против Львовщины. Это вновь было демонстративно близко к границам Европейского союза, а это — если смотреть с точки зрения применения баллистики средней дальности — одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Всем стоит понимать одинаково и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не защитишься», — сказал Зеленский.

Он добавил, что должна существовать система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная.

«Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать их столицу, если Путину что-то взбредет в голову», — добавил Президент.

Напомним, Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января.

