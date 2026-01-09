  1. В Україні

Росія вдарила «Орєшніком» показово близько до кордонів ЄС, — Зеленський

20:21, 9 січня 2026
Володимир Зеленський зазначив, що удар  «Орєшніком» по Львівщині — це однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар «Орєшніком» по Львівській області є показовим, адже це відбулося поруч з кордонами Євросоюзу. Про це він сказав у вечірньому зверненні 9 січня.

«Був знову «Орєшнік» – тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся», - сказав Зеленський.

Він додав, що повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва.

«Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову», - додав Президент.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою війська РФ завдали удару по Львівській області в ніч з 8 на 9 січня. 

росія війна Володимир Зеленський

