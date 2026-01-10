Часткові виплати військовим за грудень – в Міноборони пояснили, коли виплатять решту

Міноборони пояснило порядок виплати грошового забезпечення військовим у січні 2026 року.

Міноборони надало роз’яснення щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ за грудень 2025 року та порядок виплат у січні 2026 року.

За інформацією Департаменту соціального забезпечення Міноборони, часткова виплата грошового забезпечення наприкінці грудня 2025 року була пов’язана з особливостями завершення бюджетного року. Таке рішення ухвалили для забезпечення стабільного фінансування і воно не порушує законодавство.

Всі залишки грошового забезпечення за грудень будуть виплачені військовослужбовцям у повному обсязі у січні 2026 року. Станом на 7 січня необхідні кошти вже спрямовані розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня — військовим частинам — для проведення розрахунків.

Відповідно до рішення Міністра оборони України № 38/уд від 6 січня 2026 року, виплати грошового забезпечення здійснюються щомісяця до 20 числа. У разі надходження коштів пізніше цього строку виплата проводиться протягом трьох днів після їх надходження.

