  1. В Україні

Часткові виплати військовим за грудень – в Міноборони пояснили, коли виплатять решту

10:35, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міноборони пояснило порядок виплати грошового забезпечення військовим у січні 2026 року.
Часткові виплати військовим за грудень – в Міноборони пояснили, коли виплатять решту
Фото: Генштаб ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони надало роз’яснення щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ за грудень 2025 року та порядок виплат у січні 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Департаменту соціального забезпечення Міноборони, часткова виплата грошового забезпечення наприкінці грудня 2025 року була пов’язана з особливостями завершення бюджетного року. Таке рішення ухвалили для забезпечення стабільного фінансування і воно не порушує законодавство.

Всі залишки грошового забезпечення за грудень будуть виплачені військовослужбовцям у повному обсязі у січні 2026 року. Станом на 7 січня необхідні кошти вже спрямовані розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня — військовим частинам — для проведення розрахунків.

Відповідно до рішення Міністра оборони України № 38/уд від 6 січня 2026 року, виплати грошового забезпечення здійснюються щомісяця до 20 числа. У разі надходження коштів пізніше цього строку виплата проводиться протягом трьох днів після їх надходження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЗСУ зарплата військові Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]