Частичные выплаты военным за декабрь – в Минобороны объяснили, когда выплатят остаток

Минобороны объяснило порядок выплаты денежного обеспечения военным в январе 2026 года.

Минобороны предоставило разъяснения по выплате денежного обеспечения военнослужащим ВСУ за декабрь 2025 года и порядок выплат в январе 2026 года.

По информации Департамента социального обеспечения Минобороны, частичная выплата денежного обеспечения в конце декабря 2025 года была связана с особенностями завершения бюджетного года. Такое решение было принято для обеспечения стабильного финансирования и не нарушает законодательство.

Все остатки денежного обеспечения за декабрь будут выплачены военнослужащим в полном объеме в январе 2026 года. По состоянию на 7 января необходимые средства уже направлены распорядителям бюджетных средств низшего уровня — воинским частям — для проведения расчетов.

В соответствии с решением Министра обороны Украины № 38/уд от 6 января 2026 года, выплаты денежного обеспечения осуществляются ежемесячно до 20 числа. В случае поступления средств позднее этого срока выплата производится в течение трех дней после их поступления.

