У роботі Telegram фіксують збій – на що скаржаться користувачі

Користувачі скаржаться на проблеми з повідомленнями та коментарями.

Уранці 10 січня користувачі Telegram почали масово повідомляти про збої в роботі месенджера. Інформацію про технічні проблеми фіксує сервіс Downdetector.

За даними користувачів, у Telegram виникають труднощі з надсиланням і отриманням повідомлень, а також із роботою коментарів. Скарги надходять із різних регіонів.

