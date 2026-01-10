  1. В Україні

У роботі Telegram фіксують збій – на що скаржаться користувачі

09:06, 10 січня 2026
Користувачі скаржаться на проблеми з повідомленнями та коментарями.
У роботі Telegram фіксують збій – на що скаржаться користувачі
Уранці 10 січня користувачі Telegram почали масово повідомляти про збої в роботі месенджера. Інформацію про технічні проблеми фіксує сервіс Downdetector.

За даними користувачів, у Telegram виникають труднощі з надсиланням і отриманням повідомлень, а також із роботою коментарів. Скарги надходять із різних регіонів.

Телеграм соцмережі

