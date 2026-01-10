В работе Telegram фиксируют сбой – на что жалуются пользователи

Пользователи жалуются на проблемы с сообщениями и комментариями.

Утром 10 января пользователи Telegram начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. Информацию о технических проблемах фиксирует сервис Downdetector.

По данным пользователей, в Telegram возникают трудности с отправкой и получением сообщений, а также с работой комментариев. Жалобы поступают из разных регионов.

