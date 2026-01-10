Як вимикатимуть світло у Києві 10 січня – ДТЕК оновив графіки

ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключення електроенергії.

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключення світла у Києві на 10 січня. Зазначається, що на Лівому березі міста, а також у Голосіївському та Печерському районах продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

У компанії нагадують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації на енергосистемі, і закликають мешканців уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК.

