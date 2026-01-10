Как будут отключать свет в Киеве 10 января – ДТЭК обновил графики

ДТЭК обнародовал обновленные графики отключения электроэнергии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания ДТЭК обнародовала обновленные графики отключения света в Киеве на 10 января. Отмечается, что на Левом берегу города, а также в Голосеевском и Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

В компании напоминают, что графики могут меняться в зависимости от ситуации на энергосистеме, и призывают жителей внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.