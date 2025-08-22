Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

Фото: GettyImagеs

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчинам, которые выехали за границу без разрешения соответствующих органов власти, или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также тем, кто превысил срок пребывания за границей, сможет грозить уголовная ответственность. Соответствующий законопроект 13673 зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.

В законе о правовом режиме военного положения правительство предлагает предусмотреть, что призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут предусмотренную законом ответственность.

Ключевое изменение касается введения в Уголовный кодекс новой части 4 статьи 332-2, которая будет предусматривать ответственность за пересечение границы с «неправильными документами», и новой статьи 337-1, которая вводит «криминал» за нарушение срока пребывания за границей.

В УПК предлагается, чтобы в отношении таких лиц могло осуществляться специальное досудебное расследование, или расследование in absentia (в отсутствие), — это процедура, которая применяется, когда подозреваемый или обвиняемый находится в розыске. Это означает, что следственные действия и судебный процесс могут проводиться без физического присутствия человека.

Так, предлагается наказывать штрафом до 170 тысяч грн или лишением свободы на 3 года лиц за пересечение или попытку пересечения государственной границы в условиях военного или чрезвычайного положения любым способом вне пунктов пропуска или же в пунктах пропуска:

без соответствующих документов

или с использованием поддельного документа

или содержащего недостоверные сведения о лице

или без разрешения соответствующих органов власти.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно в течение 3 месяцев с момента пересечения границы вернулось на территорию Украины и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

Новая статья 337-1 будет предусматривать именно уголовную ответственность за нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины.

А именно, умышленное нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения – будет наказываться штрафом до 51 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, предлагается установить, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно в течение месяца с момента завершения установленного срока пребывания за пределами Украины вернулось и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

В примечании предлагается определить, что не является преступлением и не влечет за собой уголовной ответственности несоблюдение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в случае его истечения после прекращения или отмены военного положения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в пояснительной записке отмечает, что резко возросло количество попыток незаконного пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины (призывниками, резервистами) мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уклоняясь при этом от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2025 года украинскими пограничниками выявлено и задержано почти 43 тыс. военнообязанных мужчин (призывников, резервистов) возрастной категории 18–60 лет, в том числе 83% из них были задержаны при пересечении государственной границы вне пунктов пропуска (на так называемой «зеленой границе»). Кроме того, более 4 тыс. человек выявлено при пересечении государственной границы в пунктах пропуска с фиктивными документами, предоставляющими право для пересечения государственной границы в условиях военного положения.

Сейчас военнообязанные (призывники, резервисты) за незаконное пересечение государственной границы могут быть привлечены только к административной ответственности, предусмотренной статьей 204-1 КУоАП, однако это не имеет надлежащего карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений только увеличивается.

Действующая на сегодня редакция статьи 332-2 УК, также предусматривает ответственность за незаконное пересечение, но для специфических субъектов правонарушения или же при обязательном наличии цели уголовного правонарушения – причинение вреда интересам государства.

При этом законопроект предусматривает возможность освобождения от ответственности за незаконное пересечение или нарушение срока пребывания за границей гражданами Украины, которые в определенный срок вернутся на Родину и добровольно обратятся в правоохранительные органы с заявлением о совершенном ими уголовном правонарушении.

Введение указанного вида ответственности, связанной с пребыванием лица, совершившего преступление, за пределами Украины, требует определенной корректировки ч. 2 статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса по осуществлению специального досудебного расследования, что также будет побуждать к добровольному возвращению лиц в Украину во избежание уголовной ответственности, отмечает глава МВД.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.