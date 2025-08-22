Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

11:02, 22 августа 2025
По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.
Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект
Фото: GettyImagеs
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчинам, которые выехали за границу без разрешения соответствующих органов власти, или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также тем, кто превысил срок пребывания за границей, сможет грозить уголовная ответственность. Соответствующий законопроект 13673 зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.

В законе о правовом режиме военного положения правительство предлагает предусмотреть, что призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут предусмотренную законом ответственность.

Ключевое изменение касается введения в Уголовный кодекс новой части 4 статьи 332-2, которая будет предусматривать ответственность за пересечение границы с «неправильными документами», и новой статьи 337-1, которая вводит «криминал» за нарушение срока пребывания за границей.

В УПК предлагается, чтобы в отношении таких лиц могло осуществляться специальное досудебное расследование, или расследование in absentia (в отсутствие), — это процедура, которая применяется, когда подозреваемый или обвиняемый находится в розыске. Это означает, что следственные действия и судебный процесс могут проводиться без физического присутствия человека.

Так, предлагается наказывать штрафом до 170 тысяч грн или лишением свободы на 3 года лиц за пересечение или попытку пересечения государственной границы в условиях военного или чрезвычайного положения любым способом вне пунктов пропуска или же в пунктах пропуска:

  • без соответствующих документов
  • или с использованием поддельного документа
  • или содержащего недостоверные сведения о лице
  • или без разрешения соответствующих органов власти.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно в течение 3 месяцев с момента пересечения границы вернулось на территорию Украины и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

Новая статья 337-1 будет предусматривать именно уголовную ответственность за нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины.

А именно, умышленное нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения – будет наказываться штрафом до 51 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, предлагается установить, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно в течение месяца с момента завершения установленного срока пребывания за пределами Украины вернулось и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

В примечании предлагается определить, что не является преступлением и не влечет за собой уголовной ответственности несоблюдение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в случае его истечения после прекращения или отмены военного положения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в пояснительной записке отмечает, что резко возросло количество попыток незаконного пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины (призывниками, резервистами) мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уклоняясь при этом от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2025 года украинскими пограничниками выявлено и задержано почти 43 тыс. военнообязанных мужчин (призывников, резервистов) возрастной категории 18–60 лет, в том числе 83% из них были задержаны при пересечении государственной границы вне пунктов пропуска (на так называемой «зеленой границе»). Кроме того, более 4 тыс. человек выявлено при пересечении государственной границы в пунктах пропуска с фиктивными документами, предоставляющими право для пересечения государственной границы в условиях военного положения.

Сейчас военнообязанные (призывники, резервисты) за незаконное пересечение государственной границы могут быть привлечены только к административной ответственности, предусмотренной статьей 204-1 КУоАП, однако это не имеет надлежащего карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений только увеличивается.

Действующая на сегодня редакция статьи 332-2 УК, также предусматривает ответственность за незаконное пересечение, но для специфических субъектов правонарушения или же при обязательном наличии цели уголовного правонарушения – причинение вреда интересам государства.

При этом законопроект предусматривает возможность освобождения от ответственности за незаконное пересечение или нарушение срока пребывания за границей гражданами Украины, которые в определенный срок вернутся на Родину и добровольно обратятся в правоохранительные органы с заявлением о совершенном ими уголовном правонарушении.

Введение указанного вида ответственности, связанной с пребыванием лица, совершившего преступление, за пределами Украины, требует определенной корректировки ч. 2 статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса по осуществлению специального досудебного расследования, что также будет побуждать к добровольному возвращению лиц в Украину во избежание уголовной ответственности, отмечает глава МВД.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Кабинет Министров Украины призыв мобилизация военнообязанный военная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва