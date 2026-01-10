  1. В Україні

«Чи не треба в терміновому порядку скасувати закони» – Сергій Власенко про легітимність законів у справі «платних голосів»

08:30, 10 січня 2026
За словами Власенка, підозрювані у отриманні хабарів за голоси у Раді 5 нардепів, голосували за антикорупційні закони і за закони, якими надавалися додаткові повноваження НАБУ, САП та ВАКС.
НАБУ та САП звинувачують п’ятьох народних депутатів у «голосуванні за гроші». Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих корупційних правопорушень у правоохоронних органах і судах Сергій Власенко заявив, що за інформацією у ЗМІ, цих депутатів прослуховували протягом двох років.

Власенко зазначив, що впродовж цього часу фігуранти справи голосували, зокрема, за так звані антикорупційні закони, а також за законодавчі акти, якими розширювалися повноваження НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.

«Якщо ці депутати (а можливо і ще хтось?) голосували ці закони «за гроші», то чи не треба в терміновому порядку скасувати ці закони, як такі, що прийняті в корупційний спосіб?», – додав Власенко.

Нагадаємо, у САП повідомили, що слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував до п’яти народних депутатів запобіжні заходи у вигляді застави – двом підозрюваним заставу в розмірі 40 млн і 30 млн гривень, ще двом — по 20 млн гривень, п’ятому депутату — 16,6 млн гривень. Також на всіх підозрюваних покладено процесуальні обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення або невчинення дій із використанням наданої влади чи службового становища. У САП уточнили, що дії народних депутатів кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

суд НАБУ Верховна Рада України закон САП депутат ВАКС підозрюваний

