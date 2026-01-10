  1. В Украине

«Не нужно ли в срочном порядке отменить законы» – Сергей Власенко о легитимности законов в деле «платных голосов»

08:30, 10 января 2026
По словам Власенко, подозреваемые в получении взяток за голоса в Раде 5 нардепов голосовали за антикоррупционные законы и за законы, которыми предоставлялись дополнительные полномочия НАБУ, САП и ВАКС.
НАБУ и САП обвиняют пятерых народных депутатов в «голосовании за деньги». Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных коррупционных правонарушений в правоохранительных органах и судах Сергей Власенко заявил, что по информации в СМИ, этих депутатов прослушивали в течение двух лет.

Власенко отметил, что в течение этого времени фигуранты дела голосовали, в частности, за так называемые антикоррупционные законы, а также за законодательные акты, которыми расширялись полномочия НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

«Если эти депутаты (а возможно и еще кто-то?) голосовали за эти законы «за деньги», то не нужно ли в срочном порядке отменить эти законы, как принятые коррупционным способом?», – добавил Власенко.

Напомним, в САП сообщили, что следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил к пяти народным депутатам меры пресечения в виде залога – двум подозреваемым залог в размере 40 млн и 30 млн гривен, еще двум – по 20 млн гривен, пятому депутату – 16,6 млн гривен. Также на всех подозреваемых возложены процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля. Их подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение или несовершение действий с использованием предоставленной власти или служебного положения. В САП уточнили, что действия народных депутатов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

