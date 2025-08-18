Практика судів
Закарпатець втратив автобус за 5 млн грн через контрабанду сигарет до Румунії

07:00, 18 серпня 2025
На Закарпатті прикордонники вилучили автобус за 5 млн грн із контрабандними 1150 пачками сигарет без акцизу.
Прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного перевезення тютюнових виробів через кордон із Румунією, вилучивши в порушника автобус вартістю майже 5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Інцидент стався в пункті пропуску «Дякове», куди прибув автобус Van Hool під керуванням 45-річного громадянина України. Під час огляду за допомогою системи рентгенівського сканування «Videray» спільна група прикордонників і митників виявила в багажному відсіку 1150 пачок сигарет різних марок без акцизних марок. Вартість контрабанди оцінили в понад 153,5 тис. грн.

Водій планував незаконно перевезти сигарети до Румунії, однак тютюнові вироби та автобус були вилучені. На порушника чекає адміністративна відповідальність, а справу передали до відповідних органів для подальшого розгляду.

