Закарпатец потерял автобус за 5 млн грн из-за контрабанды сигарет в Румынию

07:00, 18 августа 2025
В Закарпатье пограничники изъяли автобус за 5 млн грн с контрабандными 1150 пачками сигарет без акциза.
Закарпатец потерял автобус за 5 млн грн из-за контрабанды сигарет в Румынию
Пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконной перевозки табачных изделий через границу с Румынией, изъяв у нарушителя автобус стоимостью почти 5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Дяково», куда прибыл автобус Van Hool под управлением 45-летнего гражданина Украины. Во время досмотра с помощью системы рентгеновского сканирования «Videray» совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в багажном отсеке 1150 пачек сигарет различных марок без акцизных марок. Стоимость контрабанды оценили в более чем 153,5 тыс. грн.

Водитель планировал незаконно перевезти сигареты в Румынию, однако табачные изделия и автобус были изъяты. На нарушителя ждет административная ответственность, а дело передано в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Приложение Мрія и э-документ об образовании закрепят в законе об образовании

Владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении Мрія, станет Минцифры, а распорядителем — госпредприятие «Дія».

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

