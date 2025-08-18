Закарпатец потерял автобус за 5 млн грн из-за контрабанды сигарет в Румынию

В Закарпатье пограничники изъяли автобус за 5 млн грн с контрабандными 1150 пачками сигарет без акциза.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконной перевозки табачных изделий через границу с Румынией, изъяв у нарушителя автобус стоимостью почти 5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Дяково», куда прибыл автобус Van Hool под управлением 45-летнего гражданина Украины. Во время досмотра с помощью системы рентгеновского сканирования «Videray» совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в багажном отсеке 1150 пачек сигарет различных марок без акцизных марок. Стоимость контрабанды оценили в более чем 153,5 тыс. грн.

Водитель планировал незаконно перевезти сигареты в Румынию, однако табачные изделия и автобус были изъяты. На нарушителя ждет административная ответственность, а дело передано в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.