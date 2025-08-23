Практика судів
12% об’єктів, позначених на офіційних картах, фактично не існують – у Києві перевірили укриття

19:26, 23 серпня 2025
12% укриттів на картах взагалі не існують — їх вилучать з офіційних карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист.
12% об'єктів, позначених на офіційних картах, фактично не існують – у Києві перевірили укриття

19:26, 23 серпня 2025
У липні Офіс Омбудсмана запустив новий напрям роботи — моніторинг стану укриттів по всій Україні. За словами Дмитра Лубінця, мета перевірок — оцінити їхню доступність і відповідність вимогам безпеки.

У столиці вже провели понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах. Більшість укриттів обладнані належним чином: забезпечені світлом, місцями для сидіння, питною та технічною водою, аптечками.

Водночас виявлено низку суттєвих проблем:

  • 27% укриттів не мають безбар’єрного доступу для людей з інвалідністю;
  • 24% — без аптечок;
  • 23% — без запасів питної води;
  • 14% — без навігації чи покажчиків;
  • 13% — з недостатньою кількістю місць для сидіння.

Найсерйозніша проблема — 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням.

Відтак, Омбудсман ініціював їхнє вилучення з карт, аби люди не покладалися на неіснуючий захист.

