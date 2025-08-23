12% об’єктів, позначених на офіційних картах, фактично не існують – у Києві перевірили укриття

12% укриттів на картах взагалі не існують — їх вилучать з офіційних карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У липні Офіс Омбудсмана запустив новий напрям роботи — моніторинг стану укриттів по всій Україні. За словами Дмитра Лубінця, мета перевірок — оцінити їхню доступність і відповідність вимогам безпеки.

У столиці вже провели понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах. Більшість укриттів обладнані належним чином: забезпечені світлом, місцями для сидіння, питною та технічною водою, аптечками.

Водночас виявлено низку суттєвих проблем:

27% укриттів не мають безбар’єрного доступу для людей з інвалідністю;

24% — без аптечок;

23% — без запасів питної води;

14% — без навігації чи покажчиків;

13% — з недостатньою кількістю місць для сидіння.

Найсерйозніша проблема — 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням.

Відтак, Омбудсман ініціював їхнє вилучення з карт, аби люди не покладалися на неіснуючий захист.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.