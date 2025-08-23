12% об’єктів, позначених на офіційних картах, фактично не існують – у Києві перевірили укриття

У липні Офіс Омбудсмана запустив новий напрям роботи — моніторинг стану укриттів по всій Україні. За словами Дмитра Лубінця, мета перевірок — оцінити їхню доступність і відповідність вимогам безпеки.
У столиці вже провели понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах. Більшість укриттів обладнані належним чином: забезпечені світлом, місцями для сидіння, питною та технічною водою, аптечками.
Водночас виявлено низку суттєвих проблем:
Найсерйозніша проблема — 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням.
Відтак, Омбудсман ініціював їхнє вилучення з карт, аби люди не покладалися на неіснуючий захист.
