12% объектов, обозначенных на официальных картах, фактически не существуют – в Киеве проверили укрытия

В июле Офис Омбудсмена запустил новое направление работы — мониторинг состояния укрытий по всей Украине. По словам Дмитрия Лубинца, цель проверок — оценить их доступность и соответствие требованиям безопасности.

В столице уже провели более 50 мониторинговых визитов во всех 10 районах. Большинство укрытий оборудованы должным образом: обеспечены светом, местами для сидения, питьевой и технической водой, аптечками.

В то же время выявлен ряд существенных проблем:

27% укрытий не имеют безбарьерного доступа для людей с инвалидностью;

• 24% — без аптечек;

• 23% — без запасов питьевой воды;

• 14% — без навигации или указателей;

• 13% — с недостаточным количеством мест для сидения.

Самая серьезная проблема — 12% укрытий, обозначенных на официальных картах, фактически не существуют или используются не по назначению.

В связи с этим Омбудсмен инициировал их исключение с карт, чтобы люди не полагались на несуществующую защиту.

