Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Зеленський прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, відео

20:14, 18 серпня 2025
Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть переговори у Вашингтоні.
Зеленський прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі президентом США Дональдом Трампом.

Президент США зустрів українського колегу на ганку Білого дому.

Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. До її складу входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента Євген Паліса.

З боку США в зустрічі візьмуть участь: віцепрезидент Джеймс Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальні представники Стів Віткофф і Кіт Келлог, очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Серед європейських лідерів, які вже прибули: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО, щоб узгодити спільну позицію напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.

Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Також Кабмін планує до 30 вересня подати законопроекти щодо виплати сум пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва