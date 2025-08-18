Практика судів
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед візитом до Трампа, відео

19:37, 18 серпня 2025
Зеленський узгодив позицію з лідерами ЄС і НАТО перед зустріччю з Трампом.
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед візитом до Трампа, відео
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО, щоб узгодити спільну позицію напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок», – заявив Зеленський.

