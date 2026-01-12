  1. В Україні

Проблеми з ТЦК, виплатами і зниклі безвісти: скарги військовослужбовців та членів їхніх родин зросли утричі

12:59, 12 січня 2026
Які порушення найчастіше фіксує Міноборони.
Фото: depositphotos
У 2025 році Головне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони опрацювало понад 7,6 тисячі звернень і запитів від українських захисників та членів їхніх родин. Про це повідомили в Міноборони, зазначивши, що кількість звернень зросла більш ніж утричі порівняно з 2024 роком, коли їх надійшло 2 340.

Протягом року фахівці змогли поновити порушені права 2 734 військовослужбовців і членів їхніх сімей, що майже втричі більше, ніж роком раніше.

Найчастіше звернення стосувалися дій посадових осіб ТЦК та СП (12%), виплати грошового забезпечення та додаткових винагород (11%), соціальних виплат родинам військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти (7%), питань розшуку зниклих безвісти (6%) та переведення військовослужбовців на інше місце служби (5%). Загалом понад 40% усіх звернень припали саме на ці п’ять проблемних напрямів.

За підсумками розгляду звернень управління направило 166 рекомендацій щодо проведення службових перевірок і розслідувань, а матеріали за 46 фактами з ознаками кримінальних правопорушень передало до правоохоронних органів. Для перевірки скарг і захисту прав військових фахівці ГУЗПВ також провели 44 виїзні перевірки у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у медичних закладах.

У Міноборони зазначають, що основними причинами порушень залишаються людський фактор, прогалини в законодавстві та недостатня поінформованість. Для системного розв’язання цих проблем упродовж року розробили зміни до дев’яти нормативно-правових актів. Важливим підсумком року стало також ухвалення закону «Про Військового омбудсмана», який покликаний запровадити додаткові механізми захисту прав військовослужбовців.

