Проблемы с ТЦК, выплатами и пропавшие без вести: жалобы военнослужащих и членов их семей выросли втрое

В 2025 году Главное управление по защите прав военнослужащих Министерства обороны обработало более 7,6 тысячи обращений и запросов от украинских защитников и членов их семей. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что количество обращений выросло более чем втрое по сравнению с 2024 годом, когда их поступило 2 340.

В течение года специалистам удалось восстановить нарушенные права 2 734 военнослужащих и членов их семей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего обращения касались действий должностных лиц ТЦК и СП (12%), выплаты денежного обеспечения и дополнительных вознаграждений (11%), социальных выплат семьям военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести (7%), вопросов розыска пропавших без вести (6%) и перевода военнослужащих на другое место службы (5%). В целом более 40% всех обращений пришлись именно на эти пять проблемных направлений.

По итогам рассмотрения обращений управление направило 166 рекомендаций о проведении служебных проверок и расследований, а материалы по 46 фактам с признаками уголовных правонарушений передало в правоохранительные органы. Для проверки жалоб и защиты прав военных специалисты ГУЗПВ также провели 44 выездные проверки в воинских частях, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в медицинских учреждениях.

В Минобороны отмечают, что основными причинами нарушений остаются человеческий фактор, пробелы в законодательстве и недостаточная информированность. Для системного решения этих проблем в течение года были разработаны изменения к девяти нормативно-правовым актам. Важным итогом года также стало принятие закона «О Военном омбудсмене», который призван внедрить дополнительные механизмы защиты прав военнослужащих.

