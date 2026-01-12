Дональд Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

Президент США жартівливо назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social допис, у якому жартівливо назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели».

Трамп розмістив зображення, стилізоване під скриншот із Вікіпедії. На фото зображений сам президент США, а підпис під світлиною містить формулювання: «Виконувач обов’язків президента Венесуели. Чинний — січень 2026 року».

Допис швидко привернув увагу користувачів мережі та викликав активне обговорення. Жодних офіційних пояснень щодо контексту або мети публікації від Трампа не надходило.

Нагадаємо, що Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що віцепрезидентка Дельсі Родрігес тимчасово перебере на себе повноваження глави держави.

Рішення ухвалили після затримання президента Ніколаса Мадуро, яке сталося під час операції сил США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.