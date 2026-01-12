Дональд Трамп назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

Президент США в шутливой форме назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social публикацию, в которой в шутливой форме назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Трамп разместил изображение, стилизованное под скриншот из Википедии. На фото изображен сам президент США, а подпись под снимком содержит формулировку: «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Действующий — январь 2026 года».

Публикация быстро привлекла внимание пользователей сети и вызвала активное обсуждение. Каких-либо официальных объяснений относительно контекста или цели публикации от Трампа не поступало.

Напомним, что Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.

Решение было принято после задержания президента Николаса Мадуро, которое произошло в ходе операции сил США.

