Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес

08:13, 4 січня 2026
Родрігес тимчасово очолить країну до визначення правової рамки.
Конституційна палата Верховного суду Венесуели в суботу постановила, що віцепрезидентка Дельсі Родрігес тимчасово перебере на себе повноваження глави держави. Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили після затримання президента Ніколаса Мадуро, яке сталося під час операції сил США.

У постанові зазначено, що Родрігес має «обійняти посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою гарантування безперервності державного управління та всебічного захисту нації».

Також Конституційна палата повідомила, що розпочне обговорення ситуації, аби «визначити відповідну правову рамку для забезпечення безперервності функціонування держави, здійснення урядування та захисту суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки».

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

