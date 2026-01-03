  1. У світі

Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади»

19:01, 3 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявив про намір США взяти на себе управління країною на перехідний період.
Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір тимчасово взяти на себе управління Венесуелою, доки не стане можливим «безпечний, правильний і виважений» перехід влади. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами, передає Reuters.

За словами Трампа, Вашингтон «прагне забезпечити для Венесуели мир, свободу та справедливість». Він наголосив, що це важливо не лише для громадян країни, а й для венесуельців, які нині мешкають у США та хочуть повернутися додому.

«Ми хочемо миру, свободи й справедливості для великого народу Венесуели. Це також стосується багатьох венесуельців, які зараз живуть у Сполучених Штатах і хочуть повернутися до своєї країни — це їхня батьківщина», — заявив він.

Трамп підкреслив, що США не допустять, аби владу у Венесуелі знову отримали сили, які, на його думку, не дбатимуть про інтереси народу. За його словами, країна «пережила десятиліття такого правління», і Вашингтон не має наміру «дозволити цьому повторитися».

Окремо Трамп зупинився на темі нафтогазового сектору Венесуели. Він заявив, що американські нафтові компанії зайдуть на венесуельський ринок, інвестують мільярди доларів у відновлення зруйнованої інфраструктури та допоможуть відновити видобуток.

«Нафтова галузь у Венесуелі тривалий час була повним провалом. Видобуток був мізерним порівняно з тим, яким міг би бути. Наші найбільші нафтові компанії у світі зайдуть туди, вкладуть мільярди доларів, відновлять серйозно зруйновану нафтову інфраструктуру і почнуть приносити країні прибуток», — сказав він.

Також Трамп заявив, що Ніколас Мадуро та його дружина, за його словами, незабаром постануть перед американським правосуддям.

«Мадуро і його дружина невдовзі зіткнуться з усією силою американської юстиції та постануть перед судом на американській землі. Зараз вони перебувають на кораблі й зрештою прямують до Нью-Йорка», — заявив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Венесуела Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

ВП ВС підтвердила ключову роль доброчесності у процедурі призначення суддів

Велика Палата Верховного Суду підтвердила: обґрунтовані сумніви у доброчесності кандидата є самостійною та достатньою підставою для відмови у призначенні на посаду судді.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]