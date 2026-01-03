Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади»

Дональд Трамп заявив про намір США взяти на себе управління країною на перехідний період.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір тимчасово взяти на себе управління Венесуелою, доки не стане можливим «безпечний, правильний і виважений» перехід влади. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами, передає Reuters.

За словами Трампа, Вашингтон «прагне забезпечити для Венесуели мир, свободу та справедливість». Він наголосив, що це важливо не лише для громадян країни, а й для венесуельців, які нині мешкають у США та хочуть повернутися додому.

«Ми хочемо миру, свободи й справедливості для великого народу Венесуели. Це також стосується багатьох венесуельців, які зараз живуть у Сполучених Штатах і хочуть повернутися до своєї країни — це їхня батьківщина», — заявив він.

Трамп підкреслив, що США не допустять, аби владу у Венесуелі знову отримали сили, які, на його думку, не дбатимуть про інтереси народу. За його словами, країна «пережила десятиліття такого правління», і Вашингтон не має наміру «дозволити цьому повторитися».

Окремо Трамп зупинився на темі нафтогазового сектору Венесуели. Він заявив, що американські нафтові компанії зайдуть на венесуельський ринок, інвестують мільярди доларів у відновлення зруйнованої інфраструктури та допоможуть відновити видобуток.

«Нафтова галузь у Венесуелі тривалий час була повним провалом. Видобуток був мізерним порівняно з тим, яким міг би бути. Наші найбільші нафтові компанії у світі зайдуть туди, вкладуть мільярди доларів, відновлять серйозно зруйновану нафтову інфраструктуру і почнуть приносити країні прибуток», — сказав він.

Також Трамп заявив, що Ніколас Мадуро та його дружина, за його словами, незабаром постануть перед американським правосуддям.

«Мадуро і його дружина невдовзі зіткнуться з усією силою американської юстиції та постануть перед судом на американській землі. Зараз вони перебувають на кораблі й зрештою прямують до Нью-Йорка», — заявив Трамп.

