Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти»

19:01, 3 января 2026
Дональд Трамп заявил о намерении США взять на себя управление страной на переходный период.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены временно взять на себя управление Венесуэлой до тех пор, пока не станет возможным «безопасный, правильный и взвешенный» переход власти. Об этом он сказал, общаясь с журналистами, передает Reuters.

По словам Трампа, Вашингтон «стремится обеспечить для Венесуэлы мир, свободу и справедливость». Он подчеркнул, что это важно не только для граждан страны, но и для венесуэльцев, которые сейчас проживают в США и хотят вернуться домой.

«Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы. Это также касается многих венесуэльцев, которые сейчас живут в Соединенных Штатах и хотят вернуться в свою страну — это их родина», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что США не допустят, чтобы власть в Венесуэле снова получили силы, которые, по его мнению, не будут заботиться об интересах народа. По его словам, страна «пережила десятилетия такого правления», и Вашингтон не намерен «позволить этому повториться».

Отдельно Трамп остановился на теме нефтегазового сектора Венесуэлы. Он заявил, что американские нефтяные компании выйдут на венесуэльский рынок, инвестируют миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры и помогут возобновить добычу.

«Нефтяная отрасль в Венесуэле в течение длительного времени была полным провалом. Добыча была мизерной по сравнению с тем, какой она могла бы быть. Наши крупнейшие в мире нефтяные компании зайдут туда, вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут приносить стране прибыль», — сказал он.

Также Трамп заявил, что Николас Мадуро и его жена, по его словам, вскоре предстанут перед американским правосудием.

«Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей мощью американской юстиции и предстанут перед судом на американской земле. Сейчас они находятся на корабле и в конечном итоге направляются в Нью-Йорк», — заявил Трамп.

США Венесуэла Дональд Трамп

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

