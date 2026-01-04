Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес
Конституционная палата Верховного суда Венесуелы в субботу постановила, что вице-президент Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято после задержания президента Николаса Мадуро, которое произошло в ходе операции сил США.
В постановлении отмечается, что Родригес должна «занять должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения непрерывности государственного управления и всесторонней защиты нации».
Также Конституционная палата сообщила, что начнет обсуждение ситуации, чтобы «определить соответствующую правовую рамку для обеспечения непрерывности функционирования государства, осуществления управления и защиты суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики».
Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.
Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.
Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».
