Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес

Родригес временно возглавит страну до определения правовой рамки.

Конституционная палата Верховного суда Венесуелы в субботу постановила, что вице-президент Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после задержания президента Николаса Мадуро, которое произошло в ходе операции сил США.

В постановлении отмечается, что Родригес должна «занять должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения непрерывности государственного управления и всесторонней защиты нации».

Также Конституционная палата сообщила, что начнет обсуждение ситуации, чтобы «определить соответствующую правовую рамку для обеспечения непрерывности функционирования государства, осуществления управления и защиты суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики».

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

