  1. В мире

Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес

08:13, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Родригес временно возглавит страну до определения правовой рамки.
Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционная палата Верховного суда Венесуелы в субботу постановила, что вице-президент Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после задержания президента Николаса Мадуро, которое произошло в ходе операции сил США.

В постановлении отмечается, что Родригес должна «занять должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения непрерывности государственного управления и всесторонней защиты нации».

Также Конституционная палата сообщила, что начнет обсуждение ситуации, чтобы «определить соответствующую правовую рамку для обеспечения непрерывности функционирования государства, осуществления управления и защиты суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики».

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Венесуэла

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]