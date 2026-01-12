У Києві через відсутність опалення обмежили роботу Солом’янського райсуду

З 12 січня прийом кореспонденції та прийом громадян у приміщенні по вулиці Максима Кривоноса, 25 припинені, а вся кореспонденція буде реєструватись у приміщенні суду за адресою вул. Грущецька, 1.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що з 9 січня в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 відсутнє опалення, через що з 12 січня припинено прийом кореспонденції та прийом громадян.

Зазначається, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній системі та введенням планових відключень електропостачання в місті Києві, робота Солом’янського районного суду міста Києва організовується з урахуванням затверджених графіків відключень електроенергії.

«Починаючи з 12 січня 2026 року прийом кореспонденції та прийом громадян у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 – припинений до відновлення теплопостачання.

Вся кореспонденція буде реєструватись у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 1.

Одночасно повідомляємо, що для стабільного функціонування суду, забезпечення безперервності правосуддя та створення комфортних умов перебування громадян, навіть за нинішніх обставин, на першому поверсі обох приміщень знаходяться поштові скриньки, які розміщені біля посту Служби судової охорони.

Одержана кореспонденція буде передаватись до загальної канцелярії суду, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 1, для подальшої реєстрації в порядку черговості.

У зв’язку з триваючою відсутністю теплопостачання в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 здійснюється розгляд лише невідкладних кримінальних справ», - йдеться у заяві суду.

Також там додають, що стаціонарні телефони під час відсутності електропостачання не працюють, а документи направлені на електронну пошту суду та через підсистему «Електронний суд» можуть надходити із затримкою.

Про відновлення повноцінної роботи суд обіцяє повідомити на своєму офіційному сайті та на сторінці у «Фейсбук».

