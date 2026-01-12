В Киеве из-за отсутствия отопления ограничили работу Соломенского райсуда
Соломенский районный суд города Киева сообщил, что с 9 января в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 отсутствует отопление, в связи с чем с 12 января прекращен прием корреспонденции и прием граждан.
Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергетической системе и введением плановых отключений электроснабжения в городе Киеве работа Соломенского районного суда города Киева организуется с учетом утвержденных графиков отключений электроэнергии.
«Начиная с 12 января 2026 года прием корреспонденции и прием граждан в помещении по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 — прекращен до восстановления теплоснабжения.
Вся корреспонденция будет регистрироваться в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1.
Одновременно сообщаем, что для стабильного функционирования суда, обеспечения непрерывности правосудия и создания комфортных условий пребывания граждан даже в нынешних обстоятельствах на первом этаже обоих помещений размещены почтовые ящики, которые находятся возле поста Службы судебной охраны.
Полученная корреспонденция будет передаваться в общую канцелярию суда, расположенную по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, для дальнейшей регистрации в порядке очередности.
В связи с продолжающимся отсутствием теплоснабжения в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 осуществляется рассмотрение исключительно неотложных уголовных дел», — говорится в заявлении суда.
Также там добавляют, что стационарные телефоны во время отсутствия электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой.
О восстановлении полноценной работы суд обещает сообщить на своем официальном сайте и на странице в Facebook.
