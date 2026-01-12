В Киеве из-за отсутствия отопления ограничили работу Соломенского райсуда

С 12 января прием корреспонденции и прием граждан в помещении по улице Максима Кривоноса, 25 прекращены, а вся корреспонденция будет регистрироваться в помещении суда по адресу ул. Грушецкая, 1.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что с 9 января в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 отсутствует отопление, в связи с чем с 12 января прекращен прием корреспонденции и прием граждан.

Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергетической системе и введением плановых отключений электроснабжения в городе Киеве работа Соломенского районного суда города Киева организуется с учетом утвержденных графиков отключений электроэнергии.

«Начиная с 12 января 2026 года прием корреспонденции и прием граждан в помещении по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 — прекращен до восстановления теплоснабжения.

Вся корреспонденция будет регистрироваться в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1.

Одновременно сообщаем, что для стабильного функционирования суда, обеспечения непрерывности правосудия и создания комфортных условий пребывания граждан даже в нынешних обстоятельствах на первом этаже обоих помещений размещены почтовые ящики, которые находятся возле поста Службы судебной охраны.

Полученная корреспонденция будет передаваться в общую канцелярию суда, расположенную по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, для дальнейшей регистрации в порядке очередности.

В связи с продолжающимся отсутствием теплоснабжения в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 осуществляется рассмотрение исключительно неотложных уголовных дел», — говорится в заявлении суда.

Также там добавляют, что стационарные телефоны во время отсутствия электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой.

О восстановлении полноценной работы суд обещает сообщить на своем официальном сайте и на странице в Facebook.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.