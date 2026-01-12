  1. В Украине

В Киеве из-за отсутствия отопления ограничили работу Соломенского райсуда

13:19, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 12 января прием корреспонденции и прием граждан в помещении по улице Максима Кривоноса, 25 прекращены, а вся корреспонденция будет регистрироваться в помещении суда по адресу ул. Грушецкая, 1.
В Киеве из-за отсутствия отопления ограничили работу Соломенского райсуда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что с 9 января в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 отсутствует отопление, в связи с чем с 12 января прекращен прием корреспонденции и прием граждан.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергетической системе и введением плановых отключений электроснабжения в городе Киеве работа Соломенского районного суда города Киева организуется с учетом утвержденных графиков отключений электроэнергии.

«Начиная с 12 января 2026 года прием корреспонденции и прием граждан в помещении по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 — прекращен до восстановления теплоснабжения.

Вся корреспонденция будет регистрироваться в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1.

Одновременно сообщаем, что для стабильного функционирования суда, обеспечения непрерывности правосудия и создания комфортных условий пребывания граждан даже в нынешних обстоятельствах на первом этаже обоих помещений размещены почтовые ящики, которые находятся возле поста Службы судебной охраны.

Полученная корреспонденция будет передаваться в общую канцелярию суда, расположенную по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, для дальнейшей регистрации в порядке очередности.

В связи с продолжающимся отсутствием теплоснабжения в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 осуществляется рассмотрение исключительно неотложных уголовных дел», — говорится в заявлении суда.

Также там добавляют, что стационарные телефоны во время отсутствия электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой.

О восстановлении полноценной работы суд обещает сообщить на своем официальном сайте и на странице в Facebook.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Соломенский районный суд Киева отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]