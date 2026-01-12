  1. В Україні

Напад з ножем у київській школі — розпочато розслідування, перевіряється вплив на учня спецслужб РФ

11:41, 12 січня 2026
За фактом замаху учня на життя вчительки та іншого школяра прокуратура розпочала розслідування.
Напад з ножем у київській школі — розпочато розслідування, перевіряється вплив на учня спецслужб РФ
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 січня у Києві в одній із шкіл учень з ножем напав на вчительку та однокласника.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом замаху учня на життя вчительки та іншого школяра розпочати розслідування.

Зазначається, що розслідування проводиться за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 КК України (замах на життя двох або більше людей).

«Встановлено, що зранку 14-річний учень однієї зі шкіл Оболонського району Києва завдав ножове поранення 39-річній учительці історії та іншому учню.

Після цього він вибіг з класу та завдав ножові поранення собі.  Усі троє наразі у лікарнях. Вчителька у важкому стані», - заявили у прокуратурі.

Після надання нападнику медичної допомоги його буде затримано.

«Під час огляду його телефону знайдено переписку з невідомими особами - ймовірно представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються», - додали у прокуратурі.

Поліція Києва оприлюднила відео з місця інциденту.

Також там завили, що у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень.

«Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі неповнолітній перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога», - повідомили у поліції.

прокуратура Київ

