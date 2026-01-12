  1. Видео
  2. / В Украине

Нападение с ножом в киевской школе — начато расследование, проверяется влияние на ученика спецслужб РФ

11:41, 12 января 2026
По факту покушения ученика на жизнь учительницы и другого школьника прокуратура начала расследование.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 января в Киеве в одной из школ ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что по факту покушения ученика на жизнь учительницы и другого школьника начато расследование.

Отмечается, что расследование проводится по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на жизнь двух или более лиц).

«Установлено, что утром 14-летний ученик одной из школ Оболонского района Киева нанес ножевые ранения 39-летней учительнице истории и другому ученику.

После этого он выбежал из класса и нанес ножевые ранения себе. Все трое в настоящее время находятся в больницах. Учительница — в тяжелом состоянии», — сообщили в прокуратуре.

После оказания нападавшему медицинской помощи он будет задержан.

«Во время осмотра его телефона обнаружена переписка с неизвестными лицами — вероятно, представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются», — добавили в прокуратуре.

Полиция Киева обнародовала видео с места инцидента.

Также там заявили, что у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба потерпевших госпитализированы, устанавливается степень тяжести причиненных им телесных повреждений.

«После совершенного 14-летний нападавший заперся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота. В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в полиции.

 

прокуратура Киев

